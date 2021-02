Fahrer zündet sich Joint an: Von Polizeikontrolle «amüsiert»

Straelen (dpa/lnw) - Ein Mann hat sich in Straelen am Niederrhein einen Joint am Steuer angezündet, als er gerade an einem Streifenwagen vorbeifuhr. Als die Beamten den Düsseldorfer kontrollierten, entdeckten sie einen «sehr heiteren 30-Jährigen, der von der Situation amüsiert zu sein schien», wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er bekam Anzeigen wegen Drogenbesitzes und Fahren unter Betäubungsmitteln.

Von dpa