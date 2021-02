Thon zu Übergangs-Trio für Schneider: Besser als Externer

Gelsenkirchen (dpa) - Schalkes Vereins-Ikone Olaf Thon hat den Schritt gelobt, angesichts der bevorstehenden Trennung von Sportchef Jochen Schneider zunächst auf ein internes Trio zu setzen. «Man hat jetzt Fakten geschaffen. Das ist wichtig», sagte der Weltmeister von 1990 dem Magazin «RevierSport»: «Wir haben so viele Persönlichkeiten im Verein. Dass man sich dessen bedient, ist eine gute Entscheidung. Und eine bessere Lösung, als in der jetzigen Situation, wo viele Entscheidungen in kurzer Zeit anstehen, auf einen Externen zu setzen. Auch wenn es, wenn ich es richtig verstanden habe, nur für den Übergang gedacht ist.»

