Wind und wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Milde Meeresluft bringt wechselhaftes und windiges Wetter nach Nordrhein-Westfalen. Die Meteorologen erwarten am Mittwoch in den Kammlagen und an den Nordrändern der Mittelgebirge Windböen mit bis zu 55 Kilometern pro Stunde, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Am Mittwoch kann es zudem gelegentlich schauern, nachmittags soll es aber länger trocken bleiben. Von der Eifel bis zum Niederrhein kann es sogar heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen neun Grad in Ostwestfalen und 13 Grad im Rheinland, in den Hochlagen um sechs Grad.

Von dpa