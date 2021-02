Mann gestorben: Vermutlich Kohlenmonoxid-Vergiftung

Ennepetal (dpa/lnw) - Ein Mann ist in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) mutmaßlich an einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung gestorben. Rettungskräfte hatten den 48-Jährigen am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung reanimiert, konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten, wie die Polizei mitteilte. Da die Kohlenstoffmonoxid-Melder der Einsatzkräfte erhöhte Werte anzeigten, mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses und zwei benachbarter Häuser ihre Wohnungen verlassen. Die Häuser sind im Keller miteinander verbunden, so dass sich das Gas ausbreiten konnte. Die Ursache für den Gas-Ausbruch ist derzeit noch unklar. Am Mittwoch werde weiter nach einem Leck gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Derzeit gehe man von einem Unglück aus. Vier weitere Bewohner des Hauses seien durch das Gas verletzt worden.

Von dpa