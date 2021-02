Einbrecher kam fünf Winter lang: Siebeneinhalb Jahre Haft

Bonn (dpa/lnw) - Das Bonner Landgericht hat einen Mann wegen Einbruchdiebstahls in 22 Fällen zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte, ist in das Urteil eine Haftstrafe des Landgerichts Berlin miteinbezogen. Der 46-Jährige war seit 2014 fünf Winter lang eigens nach Deutschland eingereist, um durch Einbrüche Geld zu verdienen und die Familienkasse aufzufüllen.

Von dpa