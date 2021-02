Senior muss ins Krankenhaus: Polizei führt Hund aus

Duisburg (dpa/lnw) - Einem alten Herrn und seinem Hund hat die Polizei in Duisburg geholfen. Denn der Senior war in seiner Wohnung gestürzt, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Duisburger Polizei am Dienstag auf Twitter berichtete. Ehe auch der Hund abgeholt wurde, unternahm die Polizeistreife mit dem Tier noch eine Gassirunde an der frischen Luft. Dann wurde der Vierbeiner vom Tierheim abgeholt.

Von dpa