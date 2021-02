Kölner Dreigestirn will bald wieder Menschen in Arm nehmen

Köln (dpa) - Das Kölner Dreigestirn will in der nächsten Karnevalssaison wieder Menschen in den Arm nehmen. Jungfrau Gerdemie, dargestellt von Björn Braun, sagte am Dienstag, eine Situation aus den vergangenen Wochen in einem Seniorenheim habe sich ihr geradezu eingebrannt. «Da saß eine ältere Dame im Rollstuhl, die zu mir sagte: "Es ist so schön, dass ihr da seid. Ich vermisse den Karneval so sehr. Darf ich Ihre Hand drücken?" Ich wünsche mir für die nächste Session, dass ich in diesem Moment nicht darüber nachdenken muss, ob das jetzt mit den Corona-Regeln in Einklang zu bringen ist und ob ich der Dame sagen muss: "Nee, tut mir leid, das geht nicht."»

