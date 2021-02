Stamp: Kinder mit Erkältungsschnupfen gehören nicht in Kita

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat eindringlich an die Eltern appelliert, kranke Kinder nicht in die Kitas zu schicken. «Kranke Kinder dürfen nicht in die Tagesbetreuung gebracht werden», mahnte Stamp am Dienstag in Düsseldorf. Die meisten Eltern hielten sich daran. Es gebe allerdings auch immer wieder Diskussionen mit Kita-Leitungen. «Das muss aufhören», sagte er. «Wenn die Leitung sagt, das Kind kann in dem Zustand nicht in die Kita, dann muss es dabei bleiben», unterstrich er. «Wer einen Erkältungsschnupfen hat, gehört in diesen Tagen nicht in die Kita.»

Von dpa