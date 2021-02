Niederrhein: Zehntausende Haushalte zeitweise ohne Internet

Borken (dpa/lnw) - Von einer Störung im Netz der Deutschen Glasfaser waren am Dienstag etwa 40 000 Haushalte am Niederrhein betroffen. Bei den Diensten Internet und Telefon sei es zu Beeinträchtigungen und Ausfällen gekommen, teilte der Netzanbieter am Dienstag im münsterländischen Borken mit. Gegen Mittag sei das Stromproblem an einem Router in Gangelt im Kreis Heinsberg behoben worden. Die Störung betraf Privat- und Geschäftskunden.

Von dpa