Corona-Neuinfektionen in NRW nahezu unverändert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Corona-Neuinfektionen halten sich in Nordrhein-Westfalen aktuell auf einem nahezu unveränderten Niveau: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 56,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Am Montag war ein Wert von 56,6 ausgewiesen worden. Allerdings meldeten die Gesundheitsämter dem RKI binnen eines Tages 709 Neuinfektionen und weitere 94 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.