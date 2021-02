In Terror-Prozess plädiert Verteidigung von Angeklagtem

Dem mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Walaa, und insgesamt drei Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt zu haben. Die Männer stehen wegen Unterstützung des IS und Mitgliedschaft in der Terrormiliz seit September 2017 vor Gericht. Die Urteile sollen in der kommenden Woche fallen.

In dem Prozess hatte das Gericht eine lange Liste von Islamisten benannt, die nach Zeugenaussagen von dem Deutsch-Serben und einem weiteren Mitangeklagten in Duisburg radikalisiert wurden. Viele von ihnen reisten zum IS aus oder waren wie der ebenfalls aufgelistete Amri später an Anschlägen beteiligt.

Unbemerkt von den Sicherheitsbehörden blieb das Tun der Gruppe um Abu Walaa nicht. Unter anderem in Dortmund war regelmäßig V-Mann «Murat» des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen dabei, jener «VP-01», der sich auch an die Fersen von Amri heftete. Auch unbemerkt gefertigte Fotos eines Treffens in der Dortmunder Wohnung wurden in dem Prozess gezeigt.

