Joggerin gerät mit Kopf unter Wasser: Zeugen gesucht

Münster (dpa/lnw) - Eine Joggerin ist in Münster aus noch ungeklärten Gründen mit dem Kopf unter Wasser geraten und bewusstlos geworden. Die Polizei sucht nach dem Vorfall am 28. Januar noch Zeugen, wie sie am Montagabend mitteilte. Die 38-jährige Joggerin war entlang des Aasees von der Torminbrücke in Richtung Innenstadt gejoggt. An das, was dann geschah, könne sie sich nicht mehr erinnern. Nach eigener Aussage kam sie mit dem Kopf unter Wasser im Bereich eines Stegs wieder zu Bewusstsein. Sie konnte sich aus eigener Kraft aus dem Wasser ziehen und rief dann um Hilfe.

Von dpa