Düsseldorf (dpa/lnw) - Geldautomaten-Sprenger haben in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen noch keinen einzigen Cent erbeutet. Auf ihr Konto gingen seit Jahresbeginn sechs missglückte Sprengattacken. In keinem Fall sei Geld mitgenommen worden, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts NRW am Montag auf Anfrage mit.

Von dpa