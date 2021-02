Levy betonte, man habe auf eine frühere Impfung gedrängt, erst nach dem Ausbruch sei diese dann aber am 4. Februar erfolgt. An dem Tag konnte «krankheitsbedingt nur eine sehr geringe Zahl an Bewohnern geimpft werden, da wir zu diesem Zeitpunkt bereits den akuten Ausbruch mit Covid-19 hatten.» Der Vorstand der Gemeinde habe vorher «mehrfach die zuständigen staatlichen oder vom Land beauftragten Stellen kontaktiert, um das Impfverfahren auch bei uns in Gang zu setzen». Auch «bild.de» hatte über den Fall berichtet.

Levy sagte: «Uns als Gemeinschaft trifft das ins Mark und in unserer Seele.» Dem Schutz der Bewohner in der Kölner Einrichtung gelte besonderes Augenmerk, man habe stets sehr hohe Standards eingehalten und alle Richtlinien des Robert Koch-Instituts umgesetzt.

Die Stadt Köln machte keine Angaben zu dem Ausbruch. Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Fällen in einzelnen Einrichtungen, meinte eine Sprecherin.

