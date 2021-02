Einbrecher durchwühlen nach Brand Mehrfamilienhaus

Oberhausen (dpa/lnw) - Doppelter Schock für die Mieter eines Mehrfamilienhauses in Oberhausen: Erst mussten sie wegen eines Brandes im Dachgeschoss ihre Wohnungen verlassen, dann brachen Einbrecher in das leere Haus ein. Sie durchwühlten auf der Suche nach Wertsachen sechs der sieben Wohnungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zur Beute machte sie zunächst keine Angaben.

Von dpa