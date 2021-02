Lippen aufgespritzt: Urteil teils aufgehoben

Karlsruhe (dpa) - Der Fall einer Influencerin aus Bochum, die Frauen aus ganz Deutschland ohne Zulassung Lippen und Nasen aufgespritzt hatte, muss zum Teil neu verhandelt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe gab der Revision der Frau in mehreren Punkten statt, wie aus der am Montag veröffentlichen Entscheidung hervorgeht. Sie kann damit auf eine mildere Strafe hoffen. (Az. 1 StR 158/20)

Von dpa