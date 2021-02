Teuflische Drohung: 43-Jährige um 5000 Euro betrogen

Hamm (dpa/lnw) - Mit einer kuriosen Drohung ist eine 43 Jahre alte Frau aus Hamm in Westfalen um 5000 Euro betrogen worden. Vor einem Supermarkt sei sie am Freitag mit dem Satz «Der Teufel ist hinter Ihnen her» von zwei unbekannten Frauen auf Russisch angesprochen worden. Sie forderten 5000 Euro, ansonsten würde ihr und ihrer Familie innerhalb der nächsten zwei Stunden «Unheil widerfahren». Nach Polizeiangaben vom Montag war das Erpresser-Duo mit der ungewöhnlichen Methode so überzeugend, dass die ebenfalls Russisch sprechende 43-Jährige einwilligte und in ihrer Wohnung das Geld herausrückte. Die beiden unbekannten Täterinnen waren zunächst flüchtig.

Von dpa