Straßenglätte und mildere Temperaturen in NRW

Essen (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor überfrierendem Regen und eisglatten Straßen in Nordrhein-Westfalen. Im Westen des Landes hat es gegen 8.00 Uhr angefangen zu regnen, wie ein Meteorologe des DWD am Montagmorgen mitteilte. Im Laufe des Vormittags soll der Niederschlag in Richtung Osten weiterziehen. Im Rhein- und Münsterland könne sich die Lage am Nachmittag entspannen, im Bergland bleibe bis zum Abend Glatteisgefahr, so der Meteorologe.

Von dpa