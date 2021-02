Mülheim (dpa/lnw) - Wegen Glätte auf der Straße ist ein Autofahrer in Mülheim frontal gegen einen Baum gefahren. Der 21 Jahre alte Mann erlitt bei dem Zusammenstoß am Sonntagabend schwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der verursachte Schaden am Auto wird auf 5000 Euro geschätzt.

Von dpa