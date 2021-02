Lagerhalle in Hilden brennt: Löschwasser gefriert

Hilden (dpa/lnw) - Der Brand einer Lagerhalle in Hilden (Kreis Mettmann) hat am Sonntag mehr als 100 Einsatzkräfte aus mehreren Städten beschäftigt. Während der Löscharbeiten sei die größte Herausforderung gewesen, dass das Löschwasser bei den tiefen Temperaturen teils sofort gefroren sei, teilte die Feuerwehr am Sonntagabend mit. Der Brand sei am Nachmittag ausgebrochen und habe die komplette Halle erfasst. Es entwickelte sich dicker schwarzer Rauch, auch die Flammen waren weithin sichtbar.

Von dpa