Glatteis: Münster lässt städtische Kitas und Schulen zu

Münster (dpa/lnw) - Wegen Glatteisgefahr bleiben die städtischen Schulen und Kitas in Münster am Rosenmontag auch für die Notbetreuung geschlossen. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Die für Montag zu erwartende Kombination aus einsetzendem Regen und Bodenfrost könne zu großflächigen und tückischen Glatteisflächen auf Wegen zu Kitas und Schulen sowie auf den Geländen der Einrichtungen führen, erklärte die Stadt.

Von dpa