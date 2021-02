Baum über Schalke-Zeit: «Nicht letztes Kapitel»

Gelsenkirchen (dpa) - Trainer Manuel Baum blickt ohne Groll auf seine erfolglose Zeit beim Bundesliga-Schusslicht FC Schalke 04 zurück. «Es hat mir sehr viel Freude gemacht, für Schalke zu arbeiten. Es war ein spannendes Kapitel. Man hat sehr viel Erfahrung mitnehmen können», sagte Baum, der am Sonntag erstmals wieder als Sky-Experte tätig war, und sprach von einer «unfassbar intensiven Zeit». Der gebürtige Landshuter will zukünftig wieder als Trainer arbeiten: «Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Kapitel in meinem Trainerbuch.»

Von dpa