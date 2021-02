Effenberg kritisiert Hängepartie um Gladbach-Coach Rose

München (dpa/lnw) - Stefan Effenberg hat die Fußball-Bundesligisten aus Dortmund und Mönchengladbach für ihren zögerlichen Umgang mit der Personalie Marco Rose kritisiert. «Natürlich ist es für einen Spieler wichtig zu wissen, mit welchem Trainer gehen wir eigentlich in die neue Saison. Beide Vereine machen es nicht gut, weil sie kein klares Statement abgeben», sagte der ehemalige Gladbach-Profi und derzeitige TV-Experte am Sonntag in der Sport1-Sendung «Doppelpass».

Von dpa