Feuerwehr Köln trainiert Eisrettung am Aachener Weiher

Köln (dpa/lnw) - Die Wasserrettung der Feuerwehr Köln hat am Sonntag nach eigenen Angaben «die seltene Gelegenheit» genutzt, unter realen Bedingungen eine Eisrettung am Aachener Weiher zu trainieren. Drei Einsatzkräfte in Taucheranzügen hätten dabei innerhalb von eineinhalb Stunden mit zwei Übungen erfolgreich Rettungen aus dem Eis geübt, sagte eine Sprecherin. Ein Taucher habe jeweils das Opfer gespielt. Zunächst hätten die Einsatzkräfte ein Loch in das Eis geschnitten und den Betroffenen mithilfe einer Trage herausgezogen. Bei der zweiten Übung habe das Opfer imitiert, in die Eisfläche einzubrechen.

Von dpa