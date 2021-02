Auto überschlägt sich: Frau lebensgefährlich verletzt

Titz (dpa/lnw) - Eine 22 Jahre alte Frau ist bei einem heftigen Autounfall im Kreisverkehr in Titz (Kreis Düren) lebensgefährlich verletzt worden. Sie habe offenbar die Kontrolle über ihren Wagen verloren, so dass sie über die bebaute Mittelinsel gefahren und das Auto abgehoben sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Fahrzeug sei am Samstagabend durch die Luft geschleudert worden und auf dem Dach liegengeblieben.

Von dpa