Streit eskaliert: Mann mit Messer schwer verletzt

Oelde (dpa/lnw) - Bei einem Streit ist am Samstagabend in Oelde (Landkreis Warendorf) ein 40-jähriger Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf der Straße gekommen, teilte die Polizei mit. Der Streit sei daraufhin eskaliert, wobei einer der Männer ein Messer zückte und den 40-Jährigen im Bauchbereich schwer verletzte. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei Warendorf sucht nun nach Zeugen.

Von dpa