Feuerwehr schlägt Eiszapfen von Hausdächern

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - In Gelsenkirchen haben Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks bei der Beseitigung von gefährlichen Eiszapfen geholfen. Mehr als 240 Einsatzkräfte hätten in den vergangenen Tagen Eiszapfen von den Hausdächern und Regenrinnen entfernt, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die Verantwortung für solche Gefahrenquellen läge grundsätzlich bei den Hausbesitzern. Von den Drehleitern der Einsatzfahrzeuge aus habe man die Eiszapfen jedoch kontrolliert abschlagen können.

