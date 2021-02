Hemer (dpa/lnw) - Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Hemer (Märkischer Kreis) haben vier Passanten den einzigen Bewohner gerettet - und dabei Rauchgasvergiftungen erlitten. Zudem stürzte ein Feuerwehrmann auf glattem Weg und verletzte sich dabei so schwer am Bein, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Von dpa