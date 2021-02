Einsatz in Siegener Tuning-Szene: Raser angehalten

Siegen (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz innerhalb der Tuning-Szene hat die Polizei in Siegen am Freitagabend zwei Anzeigen wegen zu schnellen Fahrens gestellt. Zudem seien gegen zwei Fahrer Verwarnungsgelder wegen Lärms verhängt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Man habe die Szene schon länger im Blick, da sich Anwohner über Müll, Lärm und zu schnelles Fahren beschwert hätten. Erst am vergangenen Wochenende habe man ein Hupkonzert auflösen müssen, hieß es. Ein Fahrer sei innerorts mit 117 Stundenkilometern angehalten worden.

Von dpa