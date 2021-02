Warnung: Graffitis in Düsseldorfer U-Bahn womöglich Säure

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Rheinbahn hat Fahrgäste in U-Bahnhöfen in Düsseldorf davor gewarnt, Graffitis an Säulen, Wänden oder Rolltreppen zu berühren. In den vergangenen Tagen seien wiederholt sogenannte Etchings entdeckt worden, teilte die Rheinbahn am Freitag mit. Dabei handele es sich um Graffitis, die mit starken Säuren auf Glas oder anderen Flächen angebracht würden. Es ist nicht auszuschließen, dass die bislang unbekannten Flüssigkeiten bei Kontakt mit der Haut gesundheitsgefährdend seien. Daher sollten bis auf weiteres Wände, Säulen, Glasscheiben, Aufzüge und Rolltreppen mit solchen Graffitis nicht berührt werden. Vor allem sollten Fahrgäste mit Kindern besonders vorsichtig sein. Sicherheitspersonal kontrolliere verstärkt die U-Bahnhöfe. Vor den Graffitis werde über Durchsagen und Plakate informiert. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Von dpa