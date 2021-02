Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Corona-Hilfen für die deutschen Flughäfen kommen drei der sechs großen nordrhein-westfälischen Airports zum Zuge: Köln/Bonn, Düsseldorf sowie Münster/Osnabrück. Der Flughafen Köln/Bonn profitiert davon, dass der Bund zu seinen Eigentümern gehört, wie auch in Berlin und München. Diese drei Airports will er für die Jahre 2020 und 2021 mit Eigenkapital, Zuschüssen und Darlehen im Umfang von über 400 Millionen Euro unterstützen, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mitteilte. Wie viel davon auf den Flughafen Köln/Bonn entfällt, ist noch nicht bekannt.

Zur zweiten Kategorie, den Flughäfen mit verkehrspolitisch hoher Bedeutung, gehören die Airports Düsseldorf und Münster/Osnabrück. Für diese bundesweit zwölf Flughäfen will der Bund insgesamt 200 Millionen Euro an nicht zurückzahlbaren Zuschüssen bereitstellen. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Länder einen Zuschuss in gleicher Höhe leisten, für das Jahr 2020 keine Dividenden ausgeschüttet und an Geschäftsführer und Vorstände der Betreibergesellschaften keine Boni gezahlt werden.

Ein Sprecher des NRW-Verkehrsministeriums erklärte dazu: «Die Förderung des Bundes ist gut für die Flughäfen. Das Land ist bereit, seinen Anteil dazuzutun.» Die Flughäfen müssten aber «weiter Strategien entwickeln, um möglichst stark aus der Krise zu kommen». Mit dem Geld sollen Kosten für das Offenhalten der Flughäfen zu Beginn der Pandemie ausgeglichen werden.

Die sechs Verkehrsflughäfen in Nordrhein-Westfalen hatten im Corona-Jahr 2020 fast drei Viertel ihrer Passagiere eingebüßt. Insgesamt stiegen nach Zahlen des Statistischen Landesamtes nur 5,6 Millionen Fluggäste in die dort startenden Maschinen ein, 74 Prozent weniger als 2019.

Wie hoch die Unterstützung für Düsseldorf und Münster/Osnabrück ausfällt ist, noch offen. Der Flughafen Münster/Osnabrück rechnet bis Anfang März mit einer Förderrichtlinie des Bundes, aus der sich konkrete Anhaltspunkte zur Förderhöhe und Auszahlungsbedingungen ergeben werden. Geschäftsführer Rainer Schwarz zeigte sich erfreut, dass der Flughafen Münster/Osnabrück als einziger westfälischer Airport vom Bund zu den bedeutsamen Flughäfen gezählt werde.

Ein Sprecher des Flughafens Düsseldorf nannte das Hilfspaket «eine dringend benötigte und angemessene Unterstützung« für die durch die Corona-Pandemie in wirtschaftliche Notlage geratenen Flughäfen.

Die Flughäfen Dortmund, Weeze und Paderborn/Lippstadt sollen hingegen keine direkte Bundesförderung erhalten. Das Paket sieht für sie vor, dass der Bund die Kosten für Flugsicherungsdienstleistungen übernimmt, die er bei den 15 größeren Flughäfen ohnehin zahlt. Bislang tragen die kleinen Flughäfen diese Kosten selbst und können sie nicht immer an die Fluggesellschaften weiterreichen. Im Bundeshaushalt 2021 sind für diese Unterstützungsmaßnahme, die nun möglicherweise verstetigt wird, bereits 20 Millionen Euro vorgesehen.

