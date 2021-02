Glasner: «Haben überhaupt nichts zu verlieren»

In der täglichen Arbeit spiele das Thema Königsklasse für ihn und seine Kollegen beim VfL keine so große Rolle. «Es ist nicht so, dass wir die Rechenmaschinen anwerfen und uns ausrechnen, was wir brauchen, um in die Champions League zu kommen», sagte Glasner am Freitag.

Vor den Samstagsspielen des 21. Spieltags liegt Wolfsburg in der Tabelle auf Rang drei und hat sechs Punkte Vorsprung auf die siebtplatzierte Borussia. In das Duell mit der Mannschaft von Coach Marco Rose geht Glasner ohne Personalsorgen. «Es sind alle fit und einsatzfähig», sagte der 46-Jährige. «Ich kann aus dem Vollen schöpfen.»

