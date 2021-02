Rose verteidigt Rotation: Eberl bleibt gelassen

Mönchengladbach (dpa) - Eine Woche nach dem verlorenen Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Köln hat Marco Rose seine Personal-Rochaden massiv verteidigt. Angesichts des anstehenden Programms mit den Spielen in der Liga, der Champions League und dem DFB-Pokal habe man sich schon Gedanken gemacht wie man da durch kommt, erklärte Borussia Mönchengladbachs Trainer am Freitag. «Wenn wir nicht genau aufpassen, dass wir zu viele Spieler verlieren oder nicht die nötige Frische haben, dann bekommen wir hier ein ganz neues Thema», sagte der 44-Jährige vor dem Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

Von dpa