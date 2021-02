Frau zum Geldabheben gezwungen: Haftbefehl

Übach-Palenberg (dpa/lnw) - Nach dem Überfall auf eine Frau in Übach-Palenberg bei Aachen ist Haftbefehl gegen zwei Verdächtige erlassen worden. In der Wohnung eines 37-Jährigen seien eine Schusswaffe und Teile der Beute gefunden worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen am Freitag mit. Zudem habe sich der Tatverdacht gegen eine 24 Jahre alte Frau erhärtet. Ein zuvor festgenommener 31-Jähriger sei dagegen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Von dpa