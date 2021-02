Wetter (dpa/lnw) - Bei dem vor drei Monaten an einem Steilhang in Wetter gefundenen Schädel handelt es sich um die sterblichen Überreste eines 36-Jährigen aus Hamm, der 1995 als vermisst gemeldet worden war. Dies habe eine genetische Untersuchung durch Experten in Göttingen ergeben, berichtete die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises am Freitag in Schwelm.

Von dpa