Frischluft: Alle Gerichtsverhandlungen in Köln abgesagt

Das Problem sei die «automatische und ununterbrochene Zufuhr mit Frischluft», wie der Sprecher auf Nachfrage erklärte. Ein Frostfühler an der Anlage schalte diese bei sehr niedrigen Temperaturen ab. Das sei am Donnerstag in den frühen Morgenstunden und auch am Nachmittag geschehen, wodurch es zu Unterbrechungen in der Frischluftzufuhr gekommen sei. Die Sperrung der Sitzungssäle sei daher eine Vorsichtsmaßnahme: «Wir wollen da in der derzeitigen Pandemielage kein Risiko eingehen.»

In dem 1981 in Betrieb genommenen Gebäude hatte es in der jüngeren Vergangenheit eine Reihe von Pannen gegeben. Im vergangenen Juni war bei Demontagearbeiten im 18. Stockwerk ein rund fünf Tonnen schweres Betonteil auf ein Vordach gekracht. Der darunter liegende Saal war dabei schwer beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Sanierungsmaßnahmen dauern noch an. Im August war es zu einem Brand in einem Kühlraum der Klimaanlage gekommen.

