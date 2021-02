Essen (dpa/lnw) - Die Suche nach einem zehnjährigen Jungen hat die Polizei in Essen einen Tag lang in Atem gehalten. Am Freitagabend - gut einen Tag nach Verschwinden - berichtete die Leitstelle auf Anfrage, dass der Junge außerhalb von Essen angetroffen worden sei. Er sei wohlauf, sagte eine Sprecherin. Über die näheren Umstände wurde zunächst nichts bekannt.

Von dpa