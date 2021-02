75-jähriger Heimbewohner durch Stiche verletzt

Siegen (dpa/lnw) - Mit mehreren Stichen soll ein 17-Jähriger in einem Siegener Pflegeheim einen 75 Jahre alten Verwandten schwer verletzt haben. Der in dem Heim lebende Mann kam nach der Attacke am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Der Jugendliche rief selbst die Polizei und stellte sich den Beamten in der Nähe des Tatorts. Er wurde festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Ermittelt wird wegen versuchter Tötung und gefährlicher Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Siegen am Freitag berichteten.

Von dpa