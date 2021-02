75-Jähriger in Heim mit Stichen verletzt

Siegen (dpa/lnw) - Ein 17-Jähriger muss sich vor dem Haftrichter verantworten, weil er einen 75 Jahre alten Verwandten in einem Pflegeheim mit mehreren Stichen schwer verletzt haben soll. Der Teenager habe am Donnerstagabend selbst die Polizei angerufen, sich in der Nähe des Tatortes in Siegen gestellt und sei festgenommen worden. Am Freitag sollte über Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung entschieden werden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Von dpa