Sonniges, aber kaltes Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Am Wochenende treten laut DWD im ganzen Land keine Niederschläge auf. Ansonsten sei vor allem am Freitag mit einer Ost-West-Trennung zu rechnen: Während es im Westen bei Tiefsttemperaturen von null bis minus vier Grad durchgehend sehr viel Sonnenschein gebe, sei es im Osten deutlich kälter und wolkiger. Nur am Vormittag komme dort die Sonne zum Vorschein.

Am Samstag sei es verbreitet heiter bei maximal null Grad am Rhein und minus vier Grad in Ostwestfalen. Ein bisschen weniger kalt sei es schließlich am Sonntag. «Der macht seinem Namen alle Ehre», sagte der DWD-Experte. Dann sei es überall in NRW sonnig.

© dpa-infocom, dpa:210212-99-409235/2