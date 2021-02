Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Monheim am Rhein (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) eine Fußgängerin mit seinem Auto angefahren und sie schwer verletzt. Der 35-Jährige war am Donnerstagnachmittag laut eigenen Angaben mit Schrittgeschwindigkeit auf der verkehrsberuhigten Nelly-Sachs-Straße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Hinter einer Rechtskurve erfasste er die 75-jährige Fußgängerin, die stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

