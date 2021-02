Evonik will Lipidproduktion für Impfstoff hochfahren

Essen (dpa) - Der Essener Chemiekonzern Evonik baut seine Produktion von Lipiden aus, die der Hersteller Biontech für seinen Covid-19-Impfstoff benötigt. Evonik werde kurzfristig in die Lipidherstellung an seinen Standorten Hanau und Dossenheim investieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.