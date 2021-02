Warteschlangen vor Impfzentrum: 100 Altenpfleger auf einmal

Wesel (dpa/lnw) - Vor dem Corona-Impfzentrum des Kreises Wesel in der dortigen Niederrheinhalle haben sich am Mittwoch Warteschlangen gebildet, weil mehr als 100 Altenpfleger auf einmal ihre Zweitimpfung gegen die Pandemie wollten. Das berichtete der Kreis am Donnerstag. Vergangene Woche habe es in einem Seniorenheim im nahe gelegene Voerde einen Brand gegeben. Die Pflegerinnen und Pfleger des Heims, die normalerweise im Altenheim geimpft worden wären, wurden deshalb zum Impfzentrum geschickt - ohne im Impfzentrum Bescheid zu sagen. Gleichzeitig habe am Mittwoch die Impfung von Rettungsdienstmitarbeitern begonnen und dazu seien die regulär eingeladenen über 80-Jährigen gekommen. Das Impfzentrum habe daraufhin bis 23 Uhr gearbeitet - alle hätten ihren Impfung bekommen, teilte der Kreis mit.

Von dpa