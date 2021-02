Köln/Düsseldorf (dpa/lnw) - Auch wenn Altweiber in den rheinischen Karnevalshochburgen am Donnerstag ausfiel, gab es trotzdem ein bisschen Karneval im Landtagsplenum in Düsseldorf. Der Kölner SPD-Abgeordnete Jochen Ott verteilte bei der Sondersitzung zu den Corona-Beschlüssen Luftschlangen, rote Nasen und Partyrüssel an die Abgeordneten.

Von dpa