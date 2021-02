Anklage gegen mutmaßlichen Islamisten nach Messerangriff

Karlsruhe (dpa) - Nach einem Messerangriff mit einem Toten und einem Schwerverletzten im Herbst in Dresden hat die Bundesanwaltschaft nach dpa-Informationen einen Verdächtigen angeklagt, der aus radikal-islamistischer Gesinnung heraus gehandelt haben soll. Sie wirft dem Mann Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe wollte dazu am Donnerstag nichts sagen. Zuvor hatte der «Spiegel» online darüber berichtet. Ob und wann es zum Prozess kommt, entscheidet das Oberlandesgericht Dresden.

Von dpa