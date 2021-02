Frau zum Geldabheben gezwungen und gefesselt: Ermittlungen

Übach-Palenberg (dpa/lnw) - Nachdem eine Frau in Übach-Palenberg bei Aachen mit einer Waffe bedroht und zum Geldabheben gezwungen wurde, hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Ob sich der Verdacht gegen die beiden erhärte, sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aachen am Donnerstag mit. Die 50-jährige Geschädigte hatte angegeben, am Mittwoch von einem etwa 30- bis 35-jährigen Mann mit einer Schusswaffe bedroht und in einer Wohnung gefesselt worden zu sein. Sie konnte sich befreien und die Polizei alarmieren. Ein Spezialeinsatzkommando hatte dann die Wohnung gestürmt, aber leer vorgefunden.

Von dpa