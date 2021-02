Skepsis mit Blick auf geplante schrittweise Schulöffnung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die in NRW geplante Rückkehr jüngerer Schüler und Jugendlicher der Abschlussklassen in die Unterrichtsräume hat auch Skepsis ausgelöst. Der angekündigte teilweise Präsenzunterricht ab dem 22. Februar dürfe nur in kleinen Gruppen stattfinden und sei grundsätzlich nur im Wechselmodell denkbar, mahnte der Verband Bildung und Erziehung am Donnerstag. Auch wenn Schule zu einem «Sehnsuchtsort» geworden sei, müsse der Infektionsschutz weiter im Mittelpunkt stehen. Regierung und Schulträger sieht der VBE in der Verantwortung, die Schulen mit allen nötigen Mitteln zu unterstützen.

Von dpa