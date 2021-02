Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen will landesweit wieder Präsenzunterricht für alle Schüler anbieten, sobald der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen erreicht ist. Das kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwochabend in Düsseldorf an.

Von dpa