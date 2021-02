Polizist befreit frierenden Hund aus kaltem Auto

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Ein Polizist hat am Mittwoch in der Gelsenkirchener Altstadt einen frierenden Hund aus einem ausgekühlten Auto befreit. Die 49 Jahre alte Hundehalterin muss jetzt mit einem Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen, wie die Polizei mitteilte. Eine Zeugin hatte die Polizei angerufen, weil der Hund in dem abgestellten Auto seit einer Stunde durchgehend bellte. Der Polizist schlug eine Scheibe des Wagens ein, befreite den Hund und brachte ihn zum Aufwärmen in den Streifenwagen. Kurz danach kam auch die Hundebesitzerin.

Von dpa