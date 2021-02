Paderborn ohne Michel nach Hannover: Training auf Kunstrasen

Nach dem wetterbedingten Ausfall des Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim am Sonntag hat der Tabellenneunte in dieser Woche auf dem Kunstrasen im Nachwuchsleistungszentrum trainiert. «Die Bedingungen waren sehr gut», sagte Baumgart. Die erwarteten zweistelligen Minustemperaturen stellen sein Team am Freitagabend vor eine große Herausforderung. «Wir müssen mit den Temperaturen umgehen und die Bedingungen annehmen», sagte der SCP-Coach. Die Winter-Neuzugänge Nicolas Bürgy und Chadrac Akolo könnten in den Kader rücken.

